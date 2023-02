Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Randalierer spuckt Jugendliche an und verletzt Polizeibeamten leicht

Worms (ots)

Am 03.02.2023 gegen 16:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Worms in der Wilhelm-Leuschner-Straße darauf aufmerksam gemacht, dass ein 27-jähriger Wormser in einem Supermarkt zwei Jugendliche angespuckt haben soll. Als der 27-jährige durch die Polizei in der Siegfriedstraße kontrolliert werden sollte, reagierte dieser aggressiv und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als der 27-jährige zur Feststellung der Identität zur Dienststelle verbracht werden sollte, leistete dieser Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Weil der 27-jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei bittet die beiden Jugendlichen, die von dem 27-jährigen angespuckt wurden, und weitere Zeugen sich bei der Polizei zu melden.

