Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in Osthofen

Osthofen (ots)

Am 04.03.2023 gegen 02:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit drei Mitfahrern die Wonnegaustr. in Osthofen in Richtung Rheinstr. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend parkte er das Auto auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241/8520, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Homepage der Polizei RLP zu melden.

