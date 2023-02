BPOLI-WEIL: 382 Tage Restfreiheitsstrafe - Festnahme

Lörrach/Weil am Rhein (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie Geschädigte eines Körperverletzungsdelikts in der S5 vom Freitag, den 3. Februar 2023. Ein Tatbeteiligter setzte dabei Pfefferspray ein. Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr in der S5 von Lörrach nach Weil am Rhein, zwischen Lörrach-Stetten und Weil am Rhein ...

mehr