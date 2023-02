Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Pfefferspray eingesetzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Lörrach/Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie Geschädigte eines Körperverletzungsdelikts in der S5 vom Freitag, den 3. Februar 2023. Ein Tatbeteiligter setzte dabei Pfefferspray ein.

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 14:55 Uhr in der S5 von Lörrach nach Weil am Rhein, zwischen Lörrach-Stetten und Weil am Rhein - Ost zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein Tatbeteiligter setzte dabei ein Pfefferspray ein. Dieser verließ in Begleitung einer Frau in Weil am Rhein-Ost den Zug. Der Mann, der besprüht wurde, fuhr bis Weil am Rhein Bahnhof. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Nach Durchsicht des Videomaterials konnte festgestellt werden, dass einige unbeteiligte Reisende nach dem Versprühen des Pfeffersprays rasch den Ort der Auseinandersetzung verlassen haben. Einige hielten sich Jacken vor Mund und Nase, andere mussten husten. Es ist nicht auszuschließen, dass Personen zu Schaden gekommen sind.

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Anhand des Videomaterials ist ersichtlich, dass einige Personen die Auseinandersetzung mitbekommen haben müssten. Personen die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell