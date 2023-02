Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe - Festnahme

Weil am Rhein (ots)

Ein 48-Jähriger wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen.

In der Nacht von Montag (06.02.2023) auf Dienstag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 48-Jährigen in Weil am Rhein - Otterbach. Die Überprüfung des rumänische Staatsangehörigen ergab einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Die geforderte Geldstrafe konnte der Mann nicht aufbringen. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 100-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell