Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fünf Haftbefehle und Einreiseverbot - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Freiburg im Breisgau (ots)

Nach Teilverbüßung mehrerer Haftstrafen wurde ein 32-Jähriger vorzeitig aus der Haft entlassen, und in sein Heimatland abgeschoben. Jetzt reiste er erneut nach Deutschland ein und sitzt wieder in Haft. Nach Verbüßung der Strafe droht ihm erneut die Abschiebung.

Am Donnerstagabend (02.02.2023) reiste der slowakische Staatsangehörige von Basel mit dem Fernzug nach Deutschland, als ihn eine Streife des Zolls bei Freiburg im Breisgau kontrollierte. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Mann fünf Haftbefehle zu vollstrecken waren. Er wurde zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Wegen drei Straftaten im Bereich der Eigentums- und Vermögensdelikte sowie einer Verurteilung wegen exhibitionistischen Handlungen, war der Mann zu Haftstrafen von 22 Monaten verurteilt worden. Nach einer Teilverbüßung wurde der 32-Jährige, Ende 2021, in die Slowakei abgeschoben. Aufgrund dessen verhängte die zuständige Ausländerbehörde eine Einreisesperre und erließ im Fall einer Wiedereinreise einen Haftbefehl. Da der Gesuchte wieder nach Deutschland einreiste, musste er nun auch die Restfreiheitsstrafe von 296 Tagen verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Nach der Verbüßung der Restfreiheitsstrafe droht ihm die erneute Abschiebung in sein Heimatland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell