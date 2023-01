Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Erfurt (ots)

Mit Erschrecken musste ein 44-jähriger Mann gestern feststellen, dass Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag in seinen Kleintransporter eingebrochen waren. Das Fahrzeug war in der Tungerstraße geparkt. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugriff auf das Fahrzeuginnere. Dort wurden Elektrowerkzeuge im Wert von circa 3.500 Euro gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt werden des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

