LPI-EF: Richtiger Riecher

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es am Dienstag auf eine WG in der Erfurter Altstadt abgesehen. Die Täter öffneten dazu auf unbekannte Weise die Wohnungstür. Anschließend stahlen sie aus einem der Zimmer einen Laptop im Wert von etwa 450 Euro und Bargeld in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. (DS)

