Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe auf Baustelle

Mühlhausen (ots)

Zu einem in Renovierung befindlichen Wohnhaus verschafften sich Unberechtigte am Sonntagabend zutritt. Ein Mitteiler beobachtet mehrere dunkelgekleidete Personen in dem Gebäude. Vor Ort konnten die Täter nicht festgestellt werden. Im Nachgang muss geklärt werden, was die Diebe entwendet haben. Vor Ort sicherten die Polizeibeamten Spuren und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell