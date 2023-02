LPI-NDH: Werkzeug aus Transporter entwendet

Mühlhausen (ots) - Insgesamt vier Tatverdächtige suchten die Wohnung eines 37-Jährgen am Montagabend auf. Um an Beutegut zu gelangen schlugen zwei der Täter auf den Geschädigten ein und verletzten ihn hierbei. Danach bereicherten sie sich an diversen Wertgegenständen und verließen die Wohnung. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten alle vier Tatverdächtigen gefasst werden. Die erbeuteten Gegenstände konnten den zwei Frauen und zwei Männern abgenommen ...

