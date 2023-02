Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vorfall bei Fahrkartenkontrolle

Bad Krozingen / Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für einen Vorfall in einem Zug bei Bad Krozingen. In der Folge einer Fahrkartenkontrolle soll ein 26-Jähriger den Fahrkartenkontrolleur geschlagen haben.

Am Donnerstag (16.02.2023) gegen 20:05 Uhr verständigte der Fahrkartenkontrolleur aus dem RE27 (Fahrstrecke Basel - Freiburg) die Bundespolizei. Der Mann gab an, durch einen 26-Jährigen geschlagen worden zu sein, als er diesen wegen einer fehlender Fahrkarte beim Halt in Bad Krozingen von der Fahrt ausschließen wollte. Bei Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Freiburg konnten die Beteiligten durch die Bundespolizei festgestellt werden. Der 26-jährige Tatverdächtige, ein kamerunischer Staatsangehöriger, war dabei durch den Kontrolleur und weitere Personen im Zug am Boden fixiert. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Personen die den Vorfall beobachtet haben und über diesen berichten können oder das Geschehen ggf. fotografiert oder mittels Video aufgenommen haben werden gebeten, sich mit der Bundespolizei unter 07628 80590 in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Personen, die den Fahrkartenkontrolleur im Zug unterstützt haben werden gesucht. Sowie Personen, die eine Aussage machen können, seit welchem Zeitpunkt sich der Tatverdächtige im Zug befand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell