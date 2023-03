Polizei Hagen

POL-HA: 27-Jähriger Randalierer pöbelt in Kneipe und greift Polizeibeamte an

Hagen-Eilpe (ots)

Ein 27-jähriger Randalierer belästigte am Dienstagabend (28.02.2023) in Eilpe Gäste einer Kneipe und griff anschließend Polizeibeamte an. Gegen 22.45 Uhr alarmierte die Wirtin einer Gaststätte in der Selbecker Straße die Polizei und sagte, dass ein Mann ihre Gäste anpöbelt und belästigt. Als die Beamten auf den aggressiven Mann trafen, sprachen sie ihm einen Platzverweis aus, den er nach mehrmaliger Aufforderung nicht befolgte und zurück in die Kneipe gehen wollte. Das verhinderten die Polizisten, indem sie den 27-Jährigen am Arm festhielten. Daraufhin drehte der Mann sich herum und versuchte, einem der Beamten in das Gesicht zu schlagen. Die Polizisten brachten den Angreifer zu Boden und legten ihm Handschellen an. Dabei leistete der Hagener Widerstand und sprach Beleidigungen sowie Bedrohungen in Richtung der Beamten aus. Während des Transportes zum Streifenwagen und der anschließenden Fahrt zum Polizeigewahrsam trat der 27-Jährige mehrfach nach den Polizisten und versuchte sie anzuspucken. Sie leiteten Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, der Bedrohung sowie der Beleidigung gegen den Mann ein. Seinen Hund, den der Randalierer in der Kneipe mit sich führte, übergaben die Beamten in die Obhut des Tierheims. (sen)

