POL-HA: Mann ohne Führerschein unterwegs - Drogen- und Alkoholtest positiv

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte in der Nacht von Dienstag (28.02.2023) auf Mittwoch in Hohenlimburg die Personalien eines 44-jähirgen Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 00.30 Uhr hielten sie in der Elseyer Straße ein Auto an, in dem der 44-Jährige ...

mehr