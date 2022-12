LPI-SHL: Diebstahl von Kennzeichentafeld

Bad Salzungen (ots) - Am 23.12.2022 gegen 19:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine Opelfahrerin befuhr die L 1120 aus Richtung B 84 kommend in Richtung Tiefenort und hielt am Fahrbahnrand an. Der dahinter fahrende Fahrer eines Pkw VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und die Fahrerin des Pkw Opel wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

