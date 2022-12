Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ungewollter Aufenthalt

Suhl (ots)

~ Am frühen Abend des 23.12.2022, gegen 17:35 Uhr betritt ein 35-jähriger Mann, trotz Hausverbot, den Wohnblock in der Würzburger Straße 2 in Suhl.Hält sich hierbei in der vierten Etage auf und tritt dort gegen die Heizung, wobei diese beschädigt wird. In der Folge wird der 35-jährige Mann von einem Zeugen angesprochen und aufgefordert das Haus zu verlassen. Der 35-jährige fackelt nicht lange und schlägt den Zeugen mit der Faust ins Gesicht. Dieser erleidet sichtbare Verletzungen im Gesicht, aufgrund dessen wird der Zeuge zur weiteren medizischen Behandlung ins Klinikum nach Meiningen gebracht.~

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell