POL-BN: Einbruch in Einfamilienhaus in der Bonner Weststadt - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - Am 26.12.2022, in der Zeit zwwischen 11:30 und 21:40 Uhr, brachen unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Nachtigallenweg in Bonn-Poppelsdorf ein. Die Unbekannten betraten zunächst auf das rückwärtige Grundstück des Haus. Nach der Spurenlage verschafften sie sich dann durch das gewaltsame Öffnen ...

mehr