Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Boll, Lkr. Rottweil) Ausgelöster Brandmelder stellt sich als Fehlalarm heraus

Oberndorf am Neckar, Boll, Lkr. Rottweil (ots)

Nach einem ausgelösten Brandalarm ist es am Dienstagabend, gegen 20.50 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz bei einem Unternehmen für Verpackungstechnik in der Härlestraße gekommen. Schnell stellte die mit fünf Fahrzeugen und 26 Mann eintreffende Feuerwehr fest, dass kein Brand vorlag. Ein technischer Defekt an der Brandmeldeanlage war ursächlich für den ausgelösten Fehlalarm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell