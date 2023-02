POL-KN: (Wellendingen/ Lkr. Rottweil) Schwerer Unfall auf der K 5542- eine Person schwer verletzt

Polizeipräsidium Konstanz

(Wellendingen/ Lkr. Rottweil) Schwerer Unfall auf der K 5542- eine Person schwer verletzt(07.02.23) (ots)

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5542 zwischen Feckenhausen und der Einmündung zur Landesstraße 434 zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer schwer verletzte. Ein 82-jähriger Fahrer eines Renault Koleos/Y war auf der K 5542 aus Richtung Schömberg kommend in Richtung Feckenhausen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Renault-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden VW Tiguan einer 54-Jährigen zusammen. Während die VW-Fahrerin sich bei dem Unfall leicht verletzte, musste der schwer verletzte 82-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Um die total beschädigten Autos kümmerten sich Abschlepper. Während der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Diese dauern an.

