POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt (07.02.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagvormittag ist es gegen 8.30 Uhr auf der Salinenstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Passantin leichte Verletzungen erlitten hat. Ein 39-jähriger Nissan-Fahrer fuhr auf der Salinenstraße stadtauswärts, als auf Höhe der "Möglinshöhe" eine 69-jährige Fußgängerin die Straße überquerte. Das Auto erfasste die Frau an der rechten Körperseite, wodurch sie die Verletzungen davontrug. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

