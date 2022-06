Polizei Düren

POL-DN: Badezimmerfenster aufgehebelt: Einbrecher entwenden Kopfhörer

Bild-Infos

Download

Linnich (ots)

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in der Linderner Straße in Gereonsweiler.

Die Bewohnerin der Wohnung eines Mehrfamilienhauses kehrte am Donnerstag gegen 17:20 Uhr nach Hause zurück, nachdem sie das Haus am Mittwoch um 19:30 Uhr verlassen hatte. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass die Räume der Wohnung von Unbekannten durchwühlt, Schränke und Schubladen geöffnet worden waren. Sie verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass der oder die Einbrecher vermutlich ein Badezimmerfenster aufgehebelt hatten und so eingestiegen waren. Sie flüchteten, indem sie die Terrassentür von innen öffneten und sich durch den Garten über das Holztor auf die Linderner Straße entfernten. Nach ersten Erkenntnissen wurden hochwertige Kopfhörer entwendet.

Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich Linderner Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Leistelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell