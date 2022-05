POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Trier-Pfalzel (ots) - In der Zeit zwischen dem 12.05.2022, 17:00 Uhr und 13.05.2022, 15:00 Uhr wurde in der Mechtelstraße in Trier-Pfalzel, ein PKW, Ford Mustang durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 ...

