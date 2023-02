Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht

Weißer VW Golf beschädigt

Kleve (ots)

Am Samstag (25. Februar 2023) zwischen 16:00 Uhr und 23:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Südstraße einen weißen VW Golf. Der Golf war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Die Besitzerin stellte am Kotflügel und am Radkasten der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden fest und meldete diesen der Polizei. Nach Auswertung der Spuren, die durch eine Klebefolie am Unfallschaden sichergestellt werden konnten, fuhr der Unfallverursacher ein rotes Fahrzeug, das nun rechtsseitig Beschädigungen aufweisen müsste. Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallwagen geben Sie bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)

