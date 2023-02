Kleve (ots) - Am Freitag (24. Februar 2023) kam es zwischen 18:40 Uhr und 21:25 Uhr an der Meißnerstraße in Kleve, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und traten dort eine Wohnungstüre ein. Aus der Wohnung entwendeten der oder die Täter einen Tower-PC, einen Bildschirm sowie mehrere CDs und ...

