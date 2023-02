Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Garage

Täter transportieren Beute mit Schubkarre

Rees (ots)

Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag (25. Februar 2023), 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Garage auf einem Reiterhof an der Weseler Landstraße eingedrungen. Sie entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugmaschinen und Zubehör, darunter Akkuschrauber, ein Schlagbohrer, eine Kettensäge und Arbeitsleuchten. Offenbar nutzten die Täter eine Schubkarre, um die Beute über eine Grünfläche hinter dem Hof zu transportieren. Dort hat vermutlich ein Fahrzeug bereitgestanden. Die Schubkarre ließen sie vor Ort zurück. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell