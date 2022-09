Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (12. September 2022) um 12:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Krefeld die Goebelstraße mit einem Ford Transit. An der Kreuzung mit der Schillerstraße übersah er den von rechts kommenden 67-jährigen Motorradfahrer aus Emmerich, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und musste ...

mehr