Geldern (ots) - Geldern Am Montag (6. Februar 2023) ereignete sich an der Einmündung Geldertor / Vogteistraße in Geldern ein Verkehrsunfall, bei dem ein 76-jähriger Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, verstarb der 76-Jährige am 19. Februar 2023 an den ...

mehr