Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Werbetafel mutwillig beschädigt - Einbrüche

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Vandalismus

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Industriestraße eine beleuchtete Firmentafel mutwillig beschädigt und hierbei 1000 Euro Sachschaden verursacht. In diesem Zusammenhang nahmen Anwohner gegen 3.30 Uhr zunächst Stimmen von Jugendlichen, dann ein entsprechendes Krachen wahr. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen bzw. auf die unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Weissach unter Tel. 07191/35260 entgegen.

Fellbach: Einbrüche

In der Maicklerstraße wurde am Wochenende in das dortige Schulgebäude eingebrochen. Soweit bislang festgestellt wurden, haben die Eindringlinge einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Der von ihnen hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen am Berliner Platz verübt. Es wurde dort in ein Corona-Testzentrum eingebrochen und Corona-Schnelltests im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Zur Tatbegehung haben die unbekannten Täter das Zelt aufeschlitzt und in dem Geschäftsraum einen Drucker beschädigt. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1100 Euro.

Hinweise zu den Tatgeschehen werden von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen.

Schorndorf: In Baustelle eingebrochen

Auf einer Baustelle in der Silcherstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen eingebrochen. Die Diebe entwendete zwei Kabeltrommeln, ein Heizgebläse und zwei Geberit-Spülmodule zur Wandmontage im Gesamtwert von ca. 800 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07181/2040 entgegengenommen werden.

