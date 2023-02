Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung - Reifen zerstochen - Brennende Müllsäcke - Unfälle

Aalen (ots)

Untergröningen: Unfall Aufgrund von Eisglätte

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Eisglätte geriet am Samstagfrüh, gegen 7 Uhr, ein 28-Jähriger auf der B19 zwischen Reichertshofen und Untergröningen mit seinem Fiat im Kurvenbereich ins Schleudern. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke. Hierbei entstand in Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Aalen: Handbremse vergessen

Der Fahrer eines BMW stellte am Samstag gegen 11:30 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hüttfeldstraße ab, ohne die Feststellbremse zu betätigen. In der weiteren Folge rollte das Fahrzeug auf leichtem Gefälle rückwärts, durchbrach einen Holzzaun und kam an einer Straßenbeleuchtung zum Stehen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Lauchheim: Brennende Müllsäcke

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Montag gegen 1:20 Uhr mehrere Müllsäcke, die sich in einer Einfahrt in der Mühlgasse befanden, in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Beifahrertür eines danebenstehenden PKWs beschädigt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort um den Brand zu löschen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Rosenberg: PKW übersehen

Beim Rückwärtsausfahren aus einem Grundstück in der Karl-Stirner-Straße, übersah am Samstag gegen 10:30 Uhr eine 68-jährige VW-Fahrerin einen dort fahrenden Mercedes eines 43-Jährigen. Hierbei kam es zur Kollision wobei ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Ellenberg: Körperverletzung bei Faschingsveranstaltung

Am Sonntag kam es in einem Festzelt im Schönblick zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 25-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Mann gegen 19:30 Uhr mit seinen Begleitern auf einer dortigen Faschingsveranstaltung, als diese mit einer weiteren Personengruppe in verbale Streitigkeiten gerieten. Im Verlauf des Streites schlug ein bislang unbekannter Mann mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf des 25-Jährigen, wodurch dieser erheblich verletzt und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Kontrahent wird als etwa 180 cm groß, mit blondem Haar beschrieben und trug ein "Peaky Blinders Kostüm" (Herrensakko im 20er Jahre Stil und Schiebermütze). Zeugen, welche Hinweise zu dem Angreifer oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Lorch: PKW gestreift

Ein 51-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Samstag die B29 von Schorndorf nach Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe des Parkplatzes Lorch-Waldhausen streifte er gegen 14:30 Uhr einen dort geparkten VW eines 20- Jährigen und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Am Samstag befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Seat die Goethestraße. Als sie gegen 17:40 Uhr nach rechts in die Rektor-Klaus-Straße abbiegen wollte, musste sie aufgrund einer dort fahrenden Radfahrerin ihr Fahrzeug abbremsen. Dies übersah ein nachfolgender 44-jähriger Seat-Fahrer und fuhr auf den Seat der 52-Jährigen auf. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Reifen zerstochen

Im Zeitraum von Donnerstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10:30 Uhr, wurden in der Wilhelmstraße beide Hinterreifen eines dort abgestellten VW zerstochen sowie die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag kam es gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der Daimlerstraße und der Bargauer Straße zu einem Vorfahrtsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 54-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf der Daimlerstraße in Richtung Gmünder Straße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit missachtete sie hier die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat eines 36-Jährigen. Es kam zur Kollision wobei ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell