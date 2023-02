Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer und Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Geparkten PKW beschädigt

Ein VW Beatle, der am Samstag zwischen 15.15 Uhr und 16.40 Uhr vor einem Elektrogeschäft in der Straße Am Stadtgraben geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Einparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500 zu melden.

Weinstadt: Unfall beim Einfahren auf die Bundesstraße

Mit ihrem Opel wollte eine 21-Jährige am Samstag um kurz vor 12 Uhr an der Anschlussstelle Endersbach auf die B29 einfahren. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur übersah sie einen neben ihr fahrenden VW Passat und streifte diesen. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 21 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Schorndorfer Straße, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstand. Ein 79-jähriger Mercedes-Lenker missachtete die Vorfahrt einer 48-jährigen Ford-Lenkerin.

Remshalden: Unfallflucht

Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Unfall am Samstag zwischen 12:10 Uhr und 12:55 Uhr. Zu dieser Zeit streifte der Unbekannte einen BMW, welcher in der Stuttgarter Straße geparkt war. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 / 9500 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Motorradunfall

Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 13.40 Uhr die B 14 zwischen Berwinkel und Sulzbach, als er bei nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad prallte gegen die Leitschutzplanke, wobei sich der Fahrer schwer verletzte. Dieser wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Schorndorf: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer wurde am Sonntagabend in der Silcherstraße von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung des Autofahrers ergab sich der konkrete Verdacht einer Drogenbeeinflussung, weshalb ihm die Weiterfahrt von der Polizei untersagt werden musste. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihm drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld.

Schwaikheim/Backnang: Betrunkene im Straßenverkehr

Eine Polizeistreife stoppte am Sonntag gegen 1.20 Uhr einen betrunkenen Radfahrer. Dieser war auf einem Fußgängerweg in Schwaikheim bei der K 1850 mit unsicherer Fahrweise aufgefallen. Bei einem Alkoholtest wurde bei dem Pedelec-Fahrer ein Wert von 1,9 Promille gemessen, weshalb eine Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

In Backnang im Rietenauer Weg wurde am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr ein betrunkener Autofahrer festgestellt. Der Renault-Fahrer wurde anlasslos einer Kontrolle unterzogen, wobei festgestellt wurde, dass er mit über 1,2 Promille am Steuer saß. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Korb: Vorfahrt missachtet

Der Fahrer eines Streifenwagens befuhr am Samstag gegen 12 Uhr die Straße Im Hüttenweinberg, missachtete an der Kreuzung zur Kirchstraße die Vorfahrt und stieß mit einer 49-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

