POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Schrozberg

Aalen (ots) - Waiblingen: Pkw-Brand In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 22:30 Uhr, geriet in der Stauferstraße ein roter Fiat in Brand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151 950-422, erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen -Führungs- und Lagezentrum/PvD- Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: (49) 7361/5800 E-Mail: ...

