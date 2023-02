Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle - Gartenhausaufbrüche

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

Eine 30-jährige Fahrerin eines VW-Passat befuhr am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr die B 29 von Aalen in Richtung Essingen. Am Abzweig zur Margarete-Steiff-Straße übersah sie den an einer roten Ampel abbremsenden VW T-Roc einer 58-jährigen und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zusammenstoß mit Verkehrszeichen

Am Freitag gegen Mitternacht befuhr ein 22-Jähriger die Landstraße 1161 von Hussenhofen in Richtung Buchauffahrt. Aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor er am folgenden Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Ford-Mondeo und kollidierte mit einem dortigen Verkehrszeichen. Das Verkehrszeichen wurde komplett aus der Verankerung gerissen - der Ford so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und Betriebsstoffe ausliefen. Zur Beseitigung und Abstreuung der Betriebsstoffe musste die Feuerwehr ausrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Carl-Weil-Straße/ Wöhrwiesen ein Verkehrsunfall bei dem an zwei Fahrzeugen Totalschaden entstand. Hierbei missachtete ein 28-jähriger Toyota-Fahrer die Vorfahrt einer 30-jährigen VW-Fahrerin. Personen kamen keine Personen zu Schaden - der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Zeugen nach Gartenhausaufbrüchen gesucht

In einem noch unbekannten Zeitraum wurden in mehrere Schrebergärten der Gartenfreunde Burgstalläcker eingebrochen. Die Täterschaft beschädigte den dortigen Zaun und drang in mindestens sieben Gartenhütten ein. Erst am Freitagnachmittag wurden die Aufbrüche der Polizei durch einen Geschädigten bekannt. Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/ 3580 entgegen.

Iggingen/Schönhardt: Vermisster 33-Jähriger wurde unversehrt aufgefunden

Der seit gestern vermisste 33-jährige Mann aus Iggingen/Schönhardt wurde heute kurz vor 12 Uhr von einem Anwohner im Bereich Iggingen körperlich unversehrt angetroffen und an die Polizei übergeben. Da sich der 33-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand wurde er an eine Klinik zur weiteren Versorgung übergeben. Das Polizeipräsidium Aalen bedankt sich für die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung.

Zum besseren Verständnis hier die bezugnehmende Pressemitteilung vom 10.02.2023:

Iggingen/Schönhardt: Polizei sucht 33-Jährigen

Die Polizei sucht derzeit nach einem 33-jährigen Mann aus Iggingen/Schönhardt. Angehörige haben ihn heute Morgen als vermisst gemeldet. Eine gesundheitliche Notlage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen durch einen Polizeihubschrauber sowie durch Personenspürhunde blieb bisher erfolglos. Der Mann wird als ca. 185 cm groß, schlank mit dunklen zurückgekämmten Haaren beschrieben. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 07171/3580 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell