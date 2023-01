Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Hauseingang der Polizeistation in Laage

Laage (ots)

Am Morgen des 02.01.2023 meldete eine Mitarbeiterin des Amtes Laage, dass der Hauseingangsbereich des Hauses in der Hauptstraße 21 in Laage, in dem sich fünf Wohneinheiten sowie die örtliche Polizeistation befinden, stark beschädigt ist.

Ein Anwohner des Hauses berichtete von einer lauten Detonation in der vergangenen Nacht. Laut derzeitigem Erkenntnisstand wird angenommen, dass unbekannte Täter Pyrotechnik mit hoher Sprengenergie im Bereich der Haustür fixiert und zur Detonation gebracht haben. Vor Ort befanden sich Trümmerteile der Eingangstür, die sowohl im Flurbereich des Hauses, dem Gehweg sowie der angrenzenden Straße lagen. Teile der montierten Briefkästen lagen ebenfalls auf dem Gehweg der anderen Straßenseite.

Zum jetzigen Zeipunkt wird der entstandene Sachschaden auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 038208 8882224, per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell