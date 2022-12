Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der L 04 bei Wittenburg

Hagenow (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW auf der Landesstraße 04 bei Wittenburg sind am späten Samstagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr an einer Straßenkreuzung am Ortsrand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine 71-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Pkw missachtet haben. Beim anschließenden Zusammenstoß wurde sowohl die 71-jährige Deutsche als auch die aus Rumänien stammende 45-jährige Fahrzeugführerin des zweiten Pkw schwer verletzt. Beide Unfallopfer kamen anschließend ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen kam es zu erheblichen Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe ist vor Ort zunächst auf ca. 25.000 Euro geschätzt worden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an. Ann-Kathrin Rubel Polizeioberkommissarin Polizeirevier Hagenow

