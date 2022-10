Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Roller im Visier von Jugendlichen

Polizei nimmt junge Tatverdächtige vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Nachdem am späten Dienstagabend (25.10.) mehrere Roller in der Darmstädter Innenstadt entwendet wurden, nahm die Polizei mehrere jugendliche Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen 23 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei und gab an, dass zwei junge Männer einen schwarzen Roller in der Herderstraße entwendet haben und damit geflüchtet sind. Sofort begaben sich mehrere Polizeistreifen in die Fahndung. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter in der Heinrichstraße zwei 15-Jährige kontrollieren, die nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls einen schwarzen Roller entwendet haben. Im Anschluss setzten die Beamtinnen und Beamten die Suche nach dem ursprünglich gemeldeten Roller fort. Schließlich stießen die Streifen in einem Gartengrundstück in der Heidelberger Straße auf sieben Roller, die ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen könnten und nahmen in diesem Zusammenhang einen weiteren 14-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte eine Verbindung zwischen den Tatverdächtigen bestehen. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern derzeit noch an. Nach ihrer vorläufigen Festnahme und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

