Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: 39-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Am Dienstagabend (25.10.), gegen 21.15 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung auf einem Spielplatz in der Hegelstraße, bei der ein 39-Jähriger verletzt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 39-Jährige ein Trio angesprochen haben, welches offenbar auf dem dortigen Spielplatz randaliert haben soll. Einer des Trios soll daraufhin auf den 39 Jahre alten Mann losgegangen sein und diesen geschlagen haben. Der Angegriffene wurde nach jetzigem Stand leicht verletzt.

Das Trio suchte im Anschluss das Weite. Der Angreifer soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein und einen Oberlippenbart gehabt haben. Er hatte dunkle Haare und trug eine weiße Winterjacke. Der Zweite des unbekannten Trios soll ebenfalls um die 1,80 Meter groß gewesen sein und eine rote Winterjacke mit Fellkapuze getragen haben. Deren Begleiterin soll braune lange Haare gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 42 bei der Polizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/9509-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell