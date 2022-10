Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. 27-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Kurz vor Mitternacht ereignete sich am Samstag (15. Oktober 2022) in Barntrup auf der Bundestraße 1 in Höhe der Straße Osterröden ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 27jähriger Detmolder befuhr die Straße mit einem VW von Blomberg in Richtung Barntrup. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er im Bereich einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Die B 1 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in dem Bereich voll gesperrt werden. Warum der Detmolder neben die Fahrbahn geriet, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise dazu richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

