Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Bentrup. Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (16. Oktober 2022) ereignete sich auf der Heidener Straße ein Verkehrsunfall. Gegen 2 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mann aus Lage mit seinem Toyota die Straße in Richtung Heiden, als er nach rechts von der Strecke abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb beschädigt auf der Seite liegen. Der Lagenser, der allein in dem Wagen saß, konnte sich selbständig daraus befreien. Er musste leicht verletzt in ein Klinikum eingeliefert werden. Da der 51-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol zu sich genommen hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes behielten die Beamten ein. Der Toyota, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell