POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Brand in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (14. Oktober 2022), gegen 18:35 Uhr, entstand aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in der Wohnung eines 48-jährigen Mannes in der Otto-Hahn-Straße. Der Wohnungsinhaber atmete Brandgase ein und verletzte sich dadurch schwer, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Andere Menschen, die in dem Mehrparteienhaus leben, wurden nicht verletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen kehren. In der Brandwohnung entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

