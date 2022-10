Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Detmold. Wer wurde durch die Fahrweise gefährdet oder geschädigt?

Lippe (ots)

Die Fahrweise einer 43-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg rief am Donnerstag die Polizei auf den Plan, die anschließend die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht aufnahm. Gegen 10:30 Uhr beobachteten Zeugen, wie die 43-Jährige mit ihrem silbergrauen Peugeot von Horn über die Externsteiner Straße nach Detmold-Heiligenkirchen und von dort weiter über die Paderborner Straße nach Detmold Hiddesen fuhr. Dort bog sie in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Sie konnte schließlich auf einem Parkplatz in der Akazienstraße von einer Polizeibeamtin angehalten werden. Auf der gesamten Fahrt sei die Frau mit dem silbergrauen Fahrzeug immer wieder nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort haben einige andere Verkehrsteilnehmende abbremsen und/oder ausweichen müssen, um nicht mit dem Peugeot zu kollidieren. Beim Linksabbiegen von der Paderborner Straße in die Friedrich-Ebert-Straße missachtete die Frau das Rotlicht der dortigen Ampel, so dass auch der Gegenverkehr (Fahrtrichtung Heiligenkirchen) abbremsen musste, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Eine weitere wichtige Zeugin ist eine Fußgängerin, die dem Peugeot ausweichen musste, da die 43-Jährige beim Abbiegen in die Theodor-Heuss-Straße über den Gehweg gefahren ist. Diese Frau nutzte den Gehweg der Theodor-Heuss-Str. (ggü. des Ärztehauses) in Gehrichtung Hauptkreuzung. Da an dem Peugeot "frische" Unfallspuren zu erkennen waren, ermittelt die Polizei auch zu einer oder mehrerer möglicher Verkehrsunfallfluchten. Verkehrsteilnehmende, die von der Fahrweise der Frau gefährdet oder gar geschädigt worden sind, melden sich bitte telefonisch beim Verkehrskommissariat; Telefon 05231 6090. Insbesondere bitten die Ermittler darum, dass sich die Frau als Zeugin zur Verfügung stellt, die auf dem Gehweg der Theodor-Heuss-Straße von der Fahrerin des Peugeots gefährdet wurde.

