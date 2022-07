POL-PB: #PassAuf! - Polizei führte Geschwindigkeitsmessungen durch

Paderborn (ots) - (CK) - Am Dienstagabend (26.07., 19.45 Uhr) wurde der Polizei eine Alarmauslösung in einer ehemaligen Schule an der Uhlandstraße gemeldet; das Gebäude steht seit Jahren leer. Drei Jungen wurden auf den Feueralarm aufmerksam und hatten zuvor drei maskierte Personen im Gebäude bemerkt. Daraufhin suchten Polizeibeamte den Einsatzort auf und bemerkten ...

mehr