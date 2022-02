Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Schüssen auf Polizeibeamte

Ziegenrück (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in Ziegenrück zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil von Polizeibeamten. Ein 33-jähriger Beschuldigter konnte kurz nach Mitternacht widerstandslos festgenommen werden, nachdem er auf eingesetzte Polizeibeamte sowie deren Funkstreifenwagen geschossen hatte. Durch die Schüsse wurde kein Beamter verletzt, auch der Angreifer blieb unverletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sowie Unterstützungskräfte sind im Einsatz um Spuren zu sichern und den Tathergang zu rekonstruieren. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sind umfangreich und dauern entsprechend an. Bei Bekanntwerden weiterer Informationen wird eigenständig nachberichtet.

