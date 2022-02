Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Werkstatt und Gartenhütte

Schleiz (ots)

Eine Werkstatt sowie eine Gartenhütte in unmittelbarer Tatnähe wurden durch einen bislang unbekannten Einbrecher in Schleiz aufgesucht. Vermutlich am zurückliegenden Wochenende wurde in eine Werkstatt in der Unteren Kirchstraße eingebrochen, welche sich im Innenhof eines Einfamilienhauses befindet. Anschließend wurden Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von ca. 400 Euro entwendet. Nur wenige hundert Meter entfernt, in der Heinrich-Helfer-Straße, wurde im gleichen Tatzeitraum in eine Gartenhütte widerrechtlich eingedrungen. Es wurde neben Elektrowerkzeug und anderen Garten-Gerätschaften auch ein Mountainbike entwendet, sodass Beuteschaden von rund 500 Euro entstand. Zeugen, welche Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Schleiz zu melden.

