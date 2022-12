Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verletzte Person nach Messerangriff außer Lebensgefahr

Rostock (ots)

Der am gestrigen Tag in Rostock durch eine Stichverletzung geschädigte Mann befindet sich außer Lebensgefahr. Er wurde noch gestern in einem Rostocker Krankenhaus operiert und konnte bereits durch Beamte der Kriminalpolizei befragt werden. Die Ermittlungen im Strafverfahren wegen versuchten Totschlags dauern noch an. Lars Abrutat Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

