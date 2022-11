Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Heerweg; Tatzeit: 07.11.2022, 03:35 Uhr; Zwei Fahrräder aus einem Schuppen entwendet haben am Montagmorgen Unbekannte in Gronau. Zeugen wurden gegen 03.35 Uhr durch laute Geräusche auf das Geschehen am Heerweg aufmerksam. Als ein Hinweisgeber aus einem Fenster blickte, konnte er zwei dunkel gekleidete Männer beobachten, wie diese sich mit einem Winkelschleifer an Fahrrädern zu schaffen ...

