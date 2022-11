Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Zeugenaufruf nach Aufbruch einer Milchtankstelle

Ahaus-Alstätte (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Beßlinghook; Tatzeit: 06.11.2022, zwischen 00:00 Uhr und 07:15 Uhr;

Erheblichen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte bei Automatenaufbrüchen in Ahaus-Alstätte in der Nacht zum Sonntag. Nach dem Aufbruch einer Milchtankstelle sowie eines Wechselgeldautomaten sind die Geräte unbrauchbar. Die Kosten für eine Reparatur bzw. die notwendige Ersatzbeschaffung werden im fünfstelligen Eurobereich liegen, schätzt der Geschädigte. Die Beute im unteren dreistelligen Eurobereich erscheint in Anbetracht des Schadens marginal. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

