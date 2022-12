Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrunkene Reiterin greift Polizisten an

Klein Bartelsdorf (ots)

Am Nachmittag des 28.12.2022 ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock die Meldung ein, dass eine stark alkoholisierte Reiterin in Richtung Klein Bartelsdorf (Landkreis Rostock) unterwegs sein soll. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte eine 27-jährige, aus dem Landkreis Rostock stammende, Frau feststellen und zum Absteigen bewegen. Eine Klärung der Situation war zunächst nicht möglich, da die Frau sofort unvermittelt in Richtung der Polizeibeamten zu schlagen und treten begann, sodass sie zu Boden gebracht und Handfesseln angelegt werden mussten. Hierbei traf die 27-Jährige einen Beamten mit Tritten an Kopf und Schulter und seine Kollegin am Oberarm. Beide blieben weiterhin dienstfähig. Da das Pferd frei umherlief und sich die Frau weiter nicht beruhigen ließ, wurde ein zweiter Streifenwagen sowie ein rettungswagen zur Unterstützung angefordert. Eine Alkoholmessung ergab um 16:03 Uhr eine Wert von 3,17 Promille. Das Pferd wurde durch Angehörige der Frau zurück zum Stall gebracht. Gegen die junge Frau wird eine Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte gefertigt, sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. A. Tügel, Polizeirevier Sanitz C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock

