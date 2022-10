Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Unfallverursacher gesucht - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 9.10.2022 ereignete sich gegen 11.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Warendorfer Straße, Höhe Hausnummer 129 in Oelde. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes Coupé war in Richtung Lette unterwegs und befand sich mittig auf der Straße. Ein ihm entgegenkommender 34-jähriger Autofahrer hupte, um auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen. Daraufhin fuhr der Unbekannte noch weiter nach links, wobei es trotz eines versuchten Ausweichmanövers durch den 34-Jährigen zum seitlichen Zusammenstoß kam. Dabei wurde der silberne VW Polo des Bad Rothenfelders erheblich auf der linken Seite beschädigt und der Seitenspiegel des Mercedes riss ab. Der Coupé-Fahrer flüchtete in Richtung Lette. Hinter dem schwarzen Mercedes befanden sich zwei weitere Autos deren Insassen den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell