Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Aufmerksamer Anwohner informierte Polizei über möglichen Einbruch

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.10.2022, 1.10 Uhr beobachtete ein Anwohner zwei verdächtige Personen, die offensichtlich in eine Apotheke an der Straße Tie in Füchtorf einbrechen wollten. Als Polizisten das Gebäude anfuhren, flüchteten zwei Männer. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung blieben die Täter unentdeckt.

Einer der Flüchtigen ist 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß, hat eine sportliche, schlanke Figur und trug dunkle, dünne Kleidung, das Oberteil hatte eine Kapuze. Der zweite Mann wirkte etwas korpulent, trug dunkle Kleidung und auf der Jacke befanden sich reflektierende Streifen auf dem Rücken.

Wer hat die Verdächtigen in der Nacht in Füchtorf gesehen? Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch in die Apotheke machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell