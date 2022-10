POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit Kind

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (10.10.2022) in eine Obergeschosswohnung in ein Mehrfamilienhaus in Beckum eingebrochen. Der oder die Täter müssen sich zwischen 08.00 Uhr und 12.15 Uhr Zugang zu der Wohnung am Münsterweg verschafft, Räume durchwühlt haben und anschließend geflüchtet sein. Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr