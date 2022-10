POL-WAF: Beckum. Einbruch in Gaststätte

Warendorf (ots) - Gesucht wird ein Treckerfahrer, der am Dienstag, 11.10.2022, gegen 7.05 Uhr mit einem Traktor samt Anhänger die K 19 in Everswinkel in Richtung B 64 befuhr. Als der Unbekannte das entgegenkommende Auto eines 28-jährigen Everswinklers in der Nähe der Zufahrt Erter 2 passierte, befand sich der Gesuchte zu weit links und fuhr mit dem Anhänger gegen ...

mehr